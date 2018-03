Khởi tố vụ án cháy chung cư Carina khiến 13 người thiệt mạng

Nguyên nhân gây cháy là do sự cố của một chiếc xe máy dưới tầng hầm, loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ.

Chiều tối ngày 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự tại vụ cháy chung cư Carina Plaza (đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, từ những thông tin thu thập được cho thấy có sai phạm về PCCC tại CC Carina. Nguyên nhân gây cháy là do sự cố của một chiếc xe máy dưới tầng hầm, loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ. Thông tin cụ thể vụ việc này sẽ được cung cấp đầy đủ trong buổi họp báo định kỳ vào thứ năm (29/3).

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm về công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư này.

Vụ cháy chung cư khiến 13 người chết

"Việc cánh cửa bị kê gạch hay nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ cháy thì công an đang gấp rút điều tra", đại tá Quang nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng đã chỉ đạo Công an TP khẩn trương triển khai, sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy; đồng thời phối hợp cùng chính quyền quận 8 có biện pháp bảo đảm an toàn, tránh mất mát tài sản của người dân, ổn định an ninh trật tự, giao thông khu vực.

Theo báo cáo từ Cảnh sát PCCC TP HCM, trong năm 2017, lực lượng đã kiểm tra 712 công trình cao tầng, 28 công trình siêu cao tầng, 70 trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 139 cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Đáng chú ý, một số CC cao tầng dù chưa được nghiệm thu nhưng CĐT đã đưa người dân vào sinh sống; có CC chưa trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ; công tác tự tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC tại các CC cao tầng còn hạn chế. Một số CC cao tầng chưa thành lập lực lượng PCCC tại chỗ hoặc có thành lập nhưng không duy trì hoạt động. Một số CC cao tầng chưa có ban quản trị (BQT) hoặc CĐT vẫn sở hữu một phần công trình, tranh chấp với BQT CC, dẫn đến CĐT không bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế, phí bảo trì công trình cho BQT, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình...

Theo luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện nguyên nhân cháy do lỗi của cá nhân (lỗi vô ý hoặc cố ý) thì sẽ xem xét cụ thể về hành vi vi phạm. Ngoài các bên liên quan trực tiếp thì chính quyền địa phương cũng có một phần trách nhiệm liên quan khi trong việc quản lý hành chính có việc kiểm tra an toàn chung cư.

Về vấn đề bồi thường thiệt hại, luật sư Trương Anh Tú cho biết, nếu nguyên nhân vụ cháy do bất cẩn, hậu quả thiệt hại do yếu kém về quản lý, hệ thống thiết bị không đúng chuẩn, kém chất lượng hay do thiết kế tòa nhà sai thì nghĩa vụ bồi thường về tính mạng, sức khỏe lẫn thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư tòa nhà và đơn vị quản lý. Trong trường hợp tòa nhà đã bàn giao và đưa vào sử dụng, thành lập ban quản trị rồi thì chưa thể xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, vì trước khi đưa vào bàn giao sử dụng thì phải có sự chấp thuận của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có sự nghiệm thu của cơ quan Cảnh sát PCCC. Trong trường hợp này, nếu chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC mà cơ quan Cảnh sát PCCC vẫn nghiệm thu để tòa nhà đưa vào sử dụng thì có phần trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Vụ cháy tại chung cư Carian Plaza xảy ra lúc rạng sáng ngày 23-3 đã làm 13 người tử vong, 28 người bị thương; cháy 13 xe ô-tô (trong đó có 5 xe bị thiêu rụi hoàn toàn) và cháy 150 chiếc xe máy.

Hạ An (TH)