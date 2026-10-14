Khởi tố vụ án buôn lậu tại Công ty cổ phần may Hưng Long II

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II (địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông.

Đỗ Viễn Phương (Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Biển (Kế toán trưởng) bị khởi tố về hành vi buôn lậu. (Ảnh: CAHY).

Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan.

Cơ quan Công an xác định, tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay là trên 774 triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (sinh năm 1970, trú tại phường Phố Hiến) là Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (sinh năm 1987, trú tại xã Tiên Hoa) là Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.