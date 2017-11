Khởi tố vụ án bé gái 7 tuổi bị dí sắt nung vào mặt

Sau khi phân tích các chứng cứ vụ việc bé gái 7 tuổi bị dí sắt nung, lãnh đạo Công an Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án.

Chiều 29/11, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang họp cùng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này và Công an huyện Châu Thành để bàn hướng xử lý vụ bé gái nghi bị dí sắt nóng vào mặt ở xã Vĩnh Hòa Phú. Sau khi phân tích các chứng cứ, lãnh đạo Công an Kiên Giang chỉ đạo Công an Châu Thành khởi tố vụ án Hành hạ người khác.

"Quá trình đều tra nếu xác định người nào gây ra vết thương cho cháu gái thì chúng tôi sẽ khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật", ông Tín khẳng định.

Vết thương của bé T. ở gò má phải. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 24/11, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5, điểm Trường Tiểu học Vĩnh Thành (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) phát hiện bé T. có dấu hiệu sốt, liên tục gục xuống bàn nên kiểm tra. Sau khi kiểm tra trên người bé, thầy cô bàng hoàng khi phát hiện trên 2 cánh tay và gò má phải của bé có một số vết bỏng. Được thầy cô động viên, bé T. nói mình bị cha dí sắt nung vào người.

Vụ việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, cả Nguyễn Văn Hòa (cha ruột bé Thảo) và Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế), cùng ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang đều khẳng định bé T. bị té vào lò nướng và bị mỡ trong lò văng trúng người nên mới có các vết bỏng.

Được biết, kết quả giám định pháp y cho thấy bé T. bị tỉ lệ thương tích lên tới 20%. Hiện tại, cơ quan chức năng đã cách ly bé khỏi cha ruột và mẹ kế, giao cho bà nội tạm thời chăm sóc.

Mẹ bé (chị Huỳnh Thị Bích Vân) cũng cho biết đã nộp đơn xin thay đổi quyền nuôi con tới Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

P.H