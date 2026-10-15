Khởi tố vợ chồng sản xuất gạo dẻo giả thương hiệu nổi tiếng

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Đức Cơ và Đội Quản lý thị trường số 10 tiến hành kiểm tra kho hàng tại thôn Chư Ty 6, xã Đức Cơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện H. cùng vợ đang trực tiếp đóng gói gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”, loại 25kg/bao.

Tang vật thu giữ. Ảnh CA Gia Lai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4.000kg gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” đã đóng gói thành phẩm và hơn 5 tấn gạo nguyên liệu dùng để đóng gói giả nhãn hiệu này. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì, máy khâu miệng túi, cân trọng lượng và các dụng cụ phục vụ việc đóng gói.

Theo thông tin ban đầu, “Gạo dẻo Thái Sơn” là sản phẩm của một đơn vị tại tỉnh Đắk Lắk, đóng gói và phân phối trên thị trường.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do người tiêu dùng tại địa phương và các xã lân cận ưa chuộng loại gạo này nên H. đã mua gạo giá rẻ hơn, sau đó đóng vào bao bì mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” để bán ra thị trường nhằm kiếm lời.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.