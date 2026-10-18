Khởi tố Trần Thị Chi vì chiếm đoạt 70 chiếc nhẫn vàng

Ngày 17/10, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Trần Thị Chi (sinh năm 1999, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Thị Chi. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Chi được nhận vào làm tại Doanh nghiệp tư nhân T. K, thuộc sở hữu của ông T. S (sinh năm 1961, ngụ xã An Phú), với nhiệm vụ quản lý 8 mâm nhẫn vàng 18K để bán. Do cần tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng được giao quản lý.

Từ ngày 3/9/2025 đến ngày 4/11/2025, Chi đã lấy 70 chiếc nhẫn vàng nam, nữ đem bán, thu được khoảng 1,468 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Chi do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.