Khởi tố Trần Quý Hoan, kẻ sát hại người đàn ông trong ô tô ở Hà Nội

Tối ngày 22/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Công an dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: CA.

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông, Hoan nảy sinh thù ghét anh N.V.Đ.

Chiều 20/10, khi phát hiện chiếc ô tô nghi do anh Đ. điều khiển đi qua phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo, dùng búa đinh đập vỡ kính cửa xe rồi tấn công nạn nhân.

Sau đó, Hoan đến một cửa hàng bán thịt lợn lấy dao, quay lại hiện trường và đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Quý Hoan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.