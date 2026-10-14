Khởi tố Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty may Hưng Long II

Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư gồm vải và bông. Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, các đối tượng đã tự ý tiêu thụ nội địa số nguyên phụ liệu này mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay xác định là trên 774 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.