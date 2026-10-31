Khởi tố Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV vì tội nhận hối lộ

Theo nội dung công bố của cơ quan công an, ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico), bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trịnh Văn Tuệ giữ chức Tổng Giám đốcTổng công ty Khoáng sản TKV Việt Nam từ năm 2018.

Liên quan đến công tác nhân sự, Hội đồng quản trị Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 1519/QĐ-VIMICO, giao ông Lý Xuân Tuyên - Phó Tổng Giám đốc, đảm nhiệm Quyền Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) kể từ ngày 29/10/2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc.

Ông Lý Xuân Tuyên đồng thời được giao làm người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV ban hành quyết định giao cho ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng Giám đốc, đảm nhiệm quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP kể từ ngày 29/10/2026

Ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai, đều là đơn vị trực thuộc Vimico.

Tháng 8/2015, ông Tuệ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vimico; tháng 9/2016 trở thành thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 16/3/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico). Ông tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị trong các nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Tổng công ty Khoáng sản TKV là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.