Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng về tội tham ô tài sản

Trước khi bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Vào ngày 16/10/2026, website của DRC đăng thông báo thay đổi nhân sự doanh nghiệp: ngày 16/10/2026, HĐQT công ty đã họp và ban hành nghị quyết thông qua nội dung về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Lý do miễn nhiệm đối với ông Nhựt là “bị khởi tố”. Ông Nhựt không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt đã bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

HĐQT giao ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Văn Trung Tâm - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc được giao phụ trách điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định mới. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Theo đó, DRC nhận được Quyết định của Viện KSND TP Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt về tội “Tham ô tài sản”. Vụ án tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

DRC là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Cũng trong ngày 16/10, DRC nhận được văn bản của Vinachem về việc điều chỉnh nhân sự đại diện vốn và tổ chức điều hành tại doanh nghiệp.

HĐTV Vinachem quyết định chấm dứt việc cử ông Lê Hoàng Khánh Nhựt làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DRC. Trước đó, ông Nhựt được giao đại diện phần vốn tương đương 10% vốn điều lệ của DRC.