Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh

Ngày 23/9, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông H.V.H (SN 1971, trú tại xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh) là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bãi tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ quá trình vận hành trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh ở khu phố Đồng Châu (xã Tiên Yên). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực gần trạm biến áp có tập kết 121.880 kg bã bê tông thải bỏ.

Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. Trạm trộn tại khu phố Đồng Châu được xây dựng trên khu đất rộng 4.322,7 m², do Công ty trực tiếp vận hành để sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số bã bê tông phát sinh từ hoạt động phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị tại trạm. Để xử lý lượng chất thải này, ông H.V.H đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển, đổ và tập kết tại một số thửa đất liền kề.

Những thửa đất được sử dụng để tập kết chất thải đã có chủ sử dụng nhưng chưa đưa vào sử dụng. Ông H. mượn các khu đất này của các cá nhân để chứa vật liệu. Theo kết quả điều tra, ông H không thực hiện việc thu gom, chuyển giao và xử lý số chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định các mẫu bã bê tông thu được. Kết quả xác định các mẫu đều là chất thải rắn thông thường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.