Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng về tội tham ô

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt khi còn giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC). (Ảnh: DRC)

Ngày 16/10, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM liên quan đến việc ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ngày 16/10, DRC nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng về việc phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 75/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 3/10/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Trước đó, ngày 3/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” để phục vụ công tác điều tra. Sau quá trình xem xét hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nhựt theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm công bố thông tin, các tài liệu được doanh nghiệp cung cấp chưa nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc, số tiền liên quan hoặc thiệt hại trong vụ án. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 16/10, HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã họp và ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Ông Nhựt đồng thời thôi giữ tư cách người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/10.

HĐQT thống nhất giao ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT DRC, đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật mới của công ty.

Trong thời gian chờ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới hoặc có quyết định thay thế, ông Văn Trung Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc DRC, được giao phụ trách Ban điều hành, thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

Cùng ngày, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có văn bản điều chỉnh công tác nhân sự đại diện phần vốn tại DRC. Theo đó, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại doanh nghiệp, tương ứng 10% vốn điều lệ.

Vinachem đồng thời điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Nguyễn Xuân Bắc tại DRC từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ.

Tập đoàn yêu cầu các đại diện phần vốn phối hợp với HĐQT DRC thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nhựt theo quy định pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để biểu quyết việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nhựt.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu triển khai thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và cơ quan quản lý, nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt sinh năm 1974, là thạc sĩ kỹ thuật, có nhiều năm công tác tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Trước khi đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại doanh nghiệp, ông từng giữ nhiều chức vụ quản lý trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất.

Giai đoạn 2011-2015, ông Nhựt lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án và Giám đốc Xí nghiệp Lốp Radial. Tháng 12/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc DRC; đến tháng 4/2019 trở thành thành viên HĐQT. Từ tháng 11/2020, ông giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Công ty CP Cao su Đà Nẵng được thành lập năm 1975, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh săm lốp cao su phục vụ ô tô, xe tải, xe khách, xe công trình và các phương tiện chuyên dụng. Doanh nghiệp có trụ sở tại Đà Nẵng, là một trong những đơn vị sản xuất săm lốp có lịch sử lâu năm tại Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, DRC ghi nhận doanh thu hơn 2.330 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 3.610 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức hơn 1.703 tỷ đồng.

Việc Tổng giám đốc bị khởi tố và những thay đổi nhân sự liên quan diễn ra trong bối cảnh DRC tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện các nội dung liên quan đến vụ án đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.