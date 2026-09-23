Khởi tố Tổng Giám đốc công ty bê tông ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông H.V.H. (SN 1971, trú tại xã Tiên Yên), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh, để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Bãi tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ quá trình vận hành Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần bê tông Quảng Ninh.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại trạm trộn bê tông của công ty ở khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện 121.880 kg bã bê tông thải bỏ tập kết tại khu vực gần trạm biến áp.

Theo kết quả điều tra, trạm trộn được xây dựng trên khu đất rộng 4.322,7 m², phục vụ sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng. Hoạt động phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông và vệ sinh phương tiện, thiết bị tại đây làm phát sinh bã bê tông.

Cơ quan điều tra xác định, để xử lý số chất thải này, ông H.V.H. đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển và tập kết bã bê tông trên một số thửa đất liền kề. Đây là những thửa đất đã có chủ sử dụng nhưng chưa đưa vào sử dụng, được ông H. mượn để chứa vật liệu. Việc thu gom, chuyển giao và xử lý chất thải không được thực hiện theo quy định về bảo vệ môi trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu bã bê tông thu được đều là chất thải rắn thông thường.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.