Khởi tố Tổng Giám đốc công ty bê tông gây ô nhiễm môi trường

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông H.V.H - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại khoản 1 - Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Bãi tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ quá trình vận hành Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần bê tông Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh, nằm ở khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực gần trạm biến áp có bãi tập kết 121.880kg bã bê tông thải bỏ phát sinh trong quá trình hoạt động của trạm trộn.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao; trực tiếp vận hành trạm trộn để sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Trạm trộn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.322m² tại khu phố Đồng Châu. Quá trình phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông thương phẩm cũng như vệ sinh phương tiện, thiết bị phát sinh lượng lớn bã bê tông.

Theo cơ quan điều tra, thay vì thu gom, chuyển giao và xử lý chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường, ông H.V.H. đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển bã bê tông đến tập kết tại một số thửa đất liền kề. Đây là những khu đất đã có chủ sử dụng nhưng chưa được đưa vào sử dụng và được ông H. mượn để chứa vật liệu.

Cơ quan chức năng sau đó trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định các mẫu bã bê tông thu giữ. Kết quả xác định các mẫu này đều là chất thải rắn thông thường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.