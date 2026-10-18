Khởi tố Tôn Bằng, chồng cũ TikToker Hằng Du Mục về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt Quyết định khởi tố đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng).

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Sun Yupeng sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Quá trình điều tra xác định, nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao nhãn hiệu cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng, còn được biết đến với tên gọi Hằng Du Mục, kinh doanh thông qua nền tảng TikTok.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng bà Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ.

Theo cơ quan điều tra, Sun Yupeng biết nhãn hiệu "Hằng Du Mục" thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo và không được tự ý chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng, sản xuất khi chưa được chủ sở hữu chấp thuận.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến trước đó, Tôn Bằng đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm Táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Các sản phẩm của Công ty Dịch Dương bị công an thu giữ.

Tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP.HCM, nơi Sun Yupeng làm người đại diện theo pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện 28.794kg táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục", có xuất xứ Trung Quốc.

Theo Công an TP.HCM, số hàng hóa này có trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.HCM, việc phát hiện, xử lý vụ việc nằm trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, bảo đảm việc xử lý khách quan, nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.