Khởi tố tội trốn thuế với Giám đốc doanh nghiệp livestream về 'khởi nghiệp'

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trốn thuế. Nguyễn Văn Hiến là Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài kinh doanh mặt hàng hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene) cung cấp cho nhiều đối tác, khách hàng trên cả nước.

Trong quá trình bán hàng, đối tượng không lập hóa đơn bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với số tiền thuế bước đầu được xác định là gần 1,9 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hiến là nhân vật được nhiều người biết đến trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok với câu nói "HDPE là ngon luôn," thường xuyên đăng tải video, livestream chia sẻ về khởi nghiệp, đầu tư và kinh nghiệm làm giàu.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.