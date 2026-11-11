Khởi tố TikToker tự xưng giang hồ 'Bình Trọc': Cho vay 400 triệu đồng, thu về 280 triệu đồng tiền lãi trong 6 tháng

Ngày 11/11, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình, còn gọi là “Bình Trọc” (SN 1973, đăng ký thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Thái Bình là nhân vật từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Tài khoản TikTok của người này có khoảng 22.000 người theo dõi. Nội dung các video chủ yếu xoay quanh những câu chuyện được gắn mác đạo lý, hoạt động đòi nợ và các quan điểm bị đánh giá là lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 3/2023, Bình cùng Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng. Số tiền này bao gồm cả khoản nợ trước đó của anh C. với Hải. Bình đứng tên người cho vay, áp dụng mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thái Bình. Ảnh: CA.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi. Đồng thời, người này yêu cầu anh C. viết giấy xác nhận đã nhận 400 triệu đồng, trong đó nội dung ghi số tiền là khoản đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong số này, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bình khai nhận hành vi vi phạm của mình. Người này cũng thừa nhận việc sản xuất, đăng tải các nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người trẻ theo dõi và ủng hộ những video này.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần tỉnh táo lựa chọn nội dung theo dõi và chia sẻ, tránh cổ súy các video tô vẽ hình ảnh “giang hồ”, đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Theo cơ quan công an, những hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.