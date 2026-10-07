Khởi tố Tiktoker 'Thảo Ràn Ri Mộc Châu' cho vay theo kiểu tín dụng đen

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tên thường gọi Thảo Ràn Ri) (SN 1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thảo (áo đen) tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) vay nhiều lần với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/triệu đồng/ngày – tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng. Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị ai là bị hại của vụ án nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.