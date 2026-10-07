Khởi tố 'Tiktoker Thảo Ràn Ri Mộc Châu' cho vay lãi nặng thu lời hàng trăm triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thảo (Tiktoker Thảo Ràn Ri, dấu X)

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm; qua đó, thu lời gần nửa tỷ đồng. Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiến hành thi hành lệnh khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật; Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng; đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.