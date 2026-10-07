Khởi tố Tiktoker 'Thảo Ràn Ri Mộc Châu'

Ngày 7/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tên thường gọi Thảo Ràn Ri) (48 tuổi, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thảo (Tiktoker Thảo Ràn Ri). Ảnh:CACC

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D. (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày – tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng.

Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D. không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng và đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) trình báo để được giải quyết theo quy định.