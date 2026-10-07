Khởi tố TikToker Thảo Ràn Ri cho vay lãi nặng nhằm trục lợi

Ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố một đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Thị Thảo hay được biết đến là TikToker Thảo Ràn Ri (SN 1978), trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Thảo Ràn Ri bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng

Theo hồ sơ ban đầu, từ năm 2023, Thảo nhiều lần cho N.T.D. (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) vay với tổng số tiền gốc 180 triệu đồng.

Theo đó, khoản vay được áp mức lãi 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 182,5%/năm, thu lời gần nửa tỉ đồng.

Theo điều tra, khi đến hạn phải trả lãi, Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, gây áp lực yêu cầu D. phải trả tiền.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.