Khởi tố TikToker đăng video hướng dẫn sử dụng ma túy

Trước đó, Công an TP HCM phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác: Tý). Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng TikTok.

Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều đáng lên án là hành vi trên diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống ma túy. Từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân đang chung sức, đồng lòng triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng khu dân cư và mỗi gia đình đều được vận động phát huy trách nhiệm trong việc bảo vệ cộng đồng trước hiểm họa ma túy. Đặc biệt, tại TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.