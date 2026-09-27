Khởi tố thuyền trưởng vụ lật tàu chở cát khiến 2 người tử vong ở Vân Đồn

Bị can Vũ Thành Long.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, theo khoản 2 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 9/7/2026, Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, chở 1.259 m3 cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về TP Hải Phòng. Trên tàu có 4 thuyền viên.

Hiện trường vụ lật tàu trên vùng biển Bản Sen.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tàu va vào bãi đá ngầm, bị nghiêng rồi lật úp. Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, cứu nạn và cứu được thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên. Đến ngày 10/7, thi thể 2 thuyền viên còn lại là ông T.V.P. (SN 1973) và ông T.V.H. (SN 1978) được tìm thấy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Long đã không chú ý quan sát, không duy trì tàu trong phạm vi luồng chạy theo báo hiệu đường thủy, dẫn đến tai nạn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.