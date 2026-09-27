Khởi tố thuyền trưởng trong vụ lật tàu khiến 2 thuyền viên tử vong trên biển Vân Đồn

Khởi tố thuyền trưởng vụ lật tàu khiến 2 thuyền viên tử vong.

Lật tàu, 2 thuyền viên tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Nội, phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" quy định tại khoản 2 Điều 272

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 9/7/2026, Vũ Thành Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, trọng tải 1.880,5 tấn, chở 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về thành phố Hải Phòng. Trên tàu lúc này có 4 thủy thủ, gồm các ông: B.V.N (sinh năm 1981); H.V.C (sinh năm 1987); T.V.P (sinh năm 1973) và T.V.H (sinh năm 1978) cùng thường trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, khi tàu HP-4914 đi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, do ông Long điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định dẫn đến tàu bị va vào bãi đá ngầm, sau đó tàu bị nghiêng rồi lật úp.

Thuyền trưởng vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đã cứu được ông Long, ông N và ông C. Đến ngày 10/7/2026 lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông T.V.P và T.V.H.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được Cơ quan điều tra xác định Vũ Thành Long điều khiển tàu HP-4914 không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ án tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo các chủ phương tiện và thuyền viên khi tham gia giao thông đường thủy nội địa cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên quan sát, duy trì phương tiện đúng luồng chạy tàu theo báo hiệu; chủ động kiểm tra trang thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu hỏa trên phương tiện để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân, thuyền viên và cộng đồng.