Khởi tố thêm kế toán và thủ quỹ trong vụ Hải Sapa TV

Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Hiển (45 tuổi, kế toán) và Đỗ Kim Chung (44 tuổi, thủ quỹ), cùng trú tại phường Lào Cai để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Hiển và Chung bị xác định có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Việc khởi tố 2 nhân viên trên là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (còn gọi là Hải Sapa TV) cùng các tổ chức, cá nhân về hành vi "Lừa dối khách hàng" và "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố, bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV. Ảnh: Bộ Công an

Như Văn Hóa đưa tin, ngày 24.8, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải về tội "Lừa dối khách hàng"; Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải Sapa TV) bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo tài liệu điều tra, Vũ Hoàng Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Vũ Hoàng Hải và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải Sapa TV) tại cơ quan công an

Sau đó, Hải và vợ quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, sử dụng logo Hải Sapa TV để đưa hàng ra thị trường, tạo hình ảnh sản phẩm gắn với đặc sản vùng miền.

Từ năm 2022 - 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua thịt trâu sấy khô tê cay từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỉ đồng để bán ra thị trường.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.