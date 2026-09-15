Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 du khách Ấn Độ tử vong

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh.

Chiều 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (33 tuổi, cư trú tại đặc khu Phú Quốc) về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo kết quả điều tra, Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc) điều khiển ca nô số hiệu AG-26751, dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Ca nô sau đó bị lật tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, ngày 11/7, làm 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Khoảng 13h ngày 11/7, ca nô AG-26751 do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng rời Hòn Mây Rút Ngoài để vào Cảng quốc tế An Thới. Trên ca nô có 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên.

Sau khi di chuyển khoảng 400m, ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, cứu nạn và đưa 21 người đi cấp cứu; 15 người tử vong.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 12/7, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, sau đó khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Hồng Hải về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Việc khởi tố Phan Võ Kiều Trúc Linh là diễn biến tố tụng mới trong quá trình điều tra vụ tai nạn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.