Khởi tố thêm bị can trong vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong ở Phú Quốc

Ngày 15/9, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ", khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi nói trên.

Trong quá trình điều tra xác định: Phan Võ Kiều Trúc Linh đã có hành vi điều động Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, cư trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện ca nô mang số hiệu AG-26751 dẫn đến tai nạn vào ngày 11/7/2026 tại vùng biển khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc (An Giang), khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Phan Võ Kiều Trúc Linh bị khởi tố. Ảnh: Tiến Tầm.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 11/7, chiếc ca nô mang số hiệu AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng đã xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài để vào Cảng quốc tế An Thới, chở theo 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam.

Sau khi xuất bến khoảng 400m, chiếc ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm cứu nạn, đưa 21 người đi cấp cứu kịp thời, còn 15 người không qua khỏi.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hải về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.