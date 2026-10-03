Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng

Ngày 3/10, đại diện VKSND khu vực 5 - Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn 7 quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ liên quan vụ khiêng quan tài diễu phố xảy ra tại phường Sóc Trăng.

Đối tượng Nhật (chủ cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm) tại cơ quan Công an.

Các bị can bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Lý Tuyết Cương (SN 1985, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ); Nguyễn Phúc Thịnh (SN 2001, ngụ phường Bình Tây, TP.HCM); Huỳnh Thị Diệu (SN 1982, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long);

Nguyễn Thái Nguyễn (SN 1985, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ); Đỗ Văn Vũ (SN 1978, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ); Trà Dắt (SN 1991, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ) và Cao Sang (SN 1973, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Trước đó, liên quan vụ việc, Công an phường Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm; Phạm Quốc Em (31 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang);

Phạm Văn Lộc (48 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (32 tuổi); Cao Văn Vẹn (25 tuổi); Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Như vậy, đến nay đã có 14 bị can bị khởi tố liên quan vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm ở phường Sóc Trăng do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ có tổ chức tiệc sinh nhật.

Đây là lần thứ ba Nhật tổ chức sinh nhật tại Sóc Trăng nên buổi tiệc được gọi là “Đám giỗ lần thứ 3”.

Gần cuối buổi tiệc, một nhóm người khiêng quan tài từ khu vực tổ chức tiệc ra ngoài đường. Bên trong quan tài có người nằm. Trong quá trình di chuyển, người này bật dậy nhảy múa cùng đám đông.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Nhật trình bày tối 4/6, tại nơi ở trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng diễn ra tiệc sinh nhật nhưng được gọi là “đám giỗ thứ 3”.

Đến cuối buổi tiệc có thực hiện “lễ bế quan”, sau đó một người vào nằm trong quan tài và được nhóm người khiêng ra đường.

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra khoảng 3 phút. Hình ảnh ghi lại vụ việc thể hiện Nhật đứng tại khu vực dải phân cách, nhún nhảy theo tiếng nhạc và không có hành động ngăn cản nhóm người liên quan.

Nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài di chuyển trên đường, chiếm một phần lớn lòng đường. Vụ việc thu hút đông người hiếu kỳ đứng xem, sử dụng điện thoại, máy ảnh quay phim và phát trực tiếp lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.