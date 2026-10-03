Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Các bị can vừa bị khởi tố bao gồm: Lý Tuyết Cương (sinh năm 1985), Nguyễn Thái Nguyễn (sinh năm 1985), Đỗ Văn Vũ (sinh năm 1978), Trà Dắt (sinh năm 1991), Cao Sang (sinh năm 1973) cùng trú tại thành phố Cần Thơ; Nguyễn Phúc Thịnh (sinh năm 2001, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Huỳnh Thị Diệu (sinh năm 1982, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long).

Liên quan đến vụ việc, gần 4 tháng trước, Công an phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can khác với cùng tội danh. Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, là chủ trại hòm Nhật Tâm) cùng các đồng phạm: Phạm Quốc Em, Phạm Văn Lộc, Cổ Minh Đức, Cao Văn Vẹn, Lý Thanh Liêm và Nguyễn Quốc Khải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 4/6 tại khu vực trước cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm (đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng). Thời điểm này, Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật nhưng lại lấy tên gọi là “Đám giỗ lần thứ 3”.

Đến gần cuối buổi tiệc, một nhóm người mặc đồng phục đã tiến hành làm lễ bế quan, sau đó đưa một người vào nằm trong quan tài và khiêng ra ngoài đường. Quá trình khiêng quan tài diễu hành diễn ra trong khoảng 3 phút, chiếm hết một bên lòng đường gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, người nằm bên trong quan tài còn bật dậy để nhảy múa cùng đám đông, gây ra hình ảnh phản cảm.

Sự việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài. Nhiều người đã dùng điện thoại, máy ảnh để quay phim và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tại cơ quan chức năng, qua kiểm tra đoạn clip ghi lại sự việc, cảnh sát xác định chủ trại hòm Nguyễn Hoàng Nhật đã đứng tại dải phân cách nhún nhảy theo điệu nhạc và hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào ngăn cản nhóm người liên quan.