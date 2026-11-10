Khởi tố thêm 5 bị can trong vụ đánh bạc gần 6 tỷ đồng

Ngày 9/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án đánh bạc trên không gian mạng do Công an phường Vũ Phúc phát hiện.

Theo đó, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng do Công an phường Vũ Phúc phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các bị can gồm: Đỗ Trọng Nam (SN 1993, trú tại xã Thư Trì); Nguyễn Văn Khải (SN 1999, trú tại xã Đồng Châu); Nguyễn Tiến Bun (SN 1991) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1991), cùng trú tại xã Phụ Dực; Lại Vĩnh Quân (SN 1987, trú tại phường Thái Bình), đều thuộc tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Trần Bảo Chương (SN 2002, trú tại xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/1/2026, Chương đã tham gia đánh bạc qua mạng 59 lần, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc gần 6 tỷ đồng.

Ngày 9/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về tội “Đánh bạc”, theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phường Vũ Phúc phát hiện thêm 5 người có hành vi đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền được xác định hơn 131 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố các bị can nêu trên để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Vũ Phúc khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các trang web, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.