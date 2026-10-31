Khởi tố thêm 3 đối tượng trong đường dây livestream bán hàng kém chất lượng ở Đồng Nai

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng (thông tin các bị can chưa được công bố).

Tính đến nay, đã có tổng cộng 9 đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố về các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Đây là kết quả điều tra mở rộng Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã được Công an TP. Đồng Nai tổ chức triệt phá vào ngày 6/8/2026.

Các đối tượng liên quan đến vụ án (ảnh:CACC)

Trước đó, Công an TP. Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Trong đó, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế TP. Hà Nội ra Quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 6/8/2026, Công an TP. Đồng Nai phối hợp cùng Công an TPHCM và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn Đồng Nai và TPHCM, thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tang vật vụ án là các sản phẩm không đạt chất lượng (ảnh:CACC)

Quá trình điều tra, xác định: vào cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, có địa chỉ trụ sở tại phường An Lộc, TP. Đồng Nai để phục vụ kinh doanh bán hàng online.

Hỗ trợ Nam trong việc livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, SN 1985, ngụ tại TP.HCM).

Mặc dù biết ngày 10/10/2025, Sở Y tế TP. Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố 4 sản phẩm, gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP nhưng nhóm đối tượng che giấu thông tin và tiếp tục livestream giới thiệu các sản phẩm để bán cho người tiêu dùng. Các đối tượng đã tiêu thụ được tổng cộng 14.434 sản phẩm, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đồng Nai và TPHCM để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Trong quá trình điều tra, Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, đã khai nhận: Trước khi thành lập doanh nghiệp, Nam đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP. Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.