Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ Ngân 98 sản xuất, bán hàng giả

Ngày 1/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) - Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Theo đó, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra về việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.

Được biết, Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên "tặng kèm" không nhãn mác, không công bố.