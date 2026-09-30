Khởi tố thêm 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn ở Quảng Ngãi

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can liên quan đến các hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị can Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, thực hiện.

Quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc công ty TNHH Lý Tuấn về tội "Mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế". (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh, thủ đoạn tinh vi. Đường dây này được cho là nhằm hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ đầu vào, phục vụ hoạt động kê khai thuế và che giấu hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý (SN 1984, trú thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi- Kế toán trưởng Công ty TNHH Lý Tuấn) đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú thôn Định Phước, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Qua điều tra xác định, Nguyễn Tường Thi đã trực tiếp thành lập, điều hành nhiều công ty để thực hiện việc bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho Lý và Ý. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Sau khi mua các hóa đơn bất hợp pháp, Lý và Ý đã đưa vào hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế, qua đó làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Như Ý - Kế toán trưởng Công ty TNHH Lý Tuấn về tội Mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Riêng Nguyễn Tường Thi bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 30/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc công ty TNHH Lý Tuấn (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.