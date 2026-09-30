Khởi tố thêm 2 bị can vụ trục lợi tiền ăn của học sinh ở Phú Thọ

Hai bị can gồm Trần Thị Minh Luyện (thủ quỹ) và Phạm Thị Tâm (cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn của trường) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị can Phạm Thị Tâm và Trần Thị Minh Luyện (từ trái qua phải). Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Luyện và Tâm đã thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Thu Đông và kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa về việc liên hệ mua thực phẩm từ các hộ kinh doanh, đồng thời nâng khống giá thực phẩm hằng ngày so với giá thực tế.

Từ tháng 3/2024 - 5/2025, các bị can đã giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Trước đó, vào tháng 4, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là giám đốc, hiệu trưởng và kế toán vì nâng khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội xảy ra tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (xã Chân Mộng) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ, trong năm 2025, Giám đốc trung tâm Vũ Doanh Nam bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thùy Linh nâng khống tiền ăn, lập chứng từ khống từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện và nguồn nuôi dưỡng tự nguyện để chiếm đoạt hơn 679 triệu đồng, sử dụng trái quy định. Trung tâm là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn - những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng.

Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, từ năm 2024, Hiệu trưởng Trần Thu Đông cùng kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa bị cáo buộc nâng khống chi phí thực phẩm, lập chứng từ khống thông qua hoạt động trải nghiệm để chiếm đoạt hơn 1,03 tỷ đồng. Tại trường này, mỗi học sinh được hỗ trợ 1,872 triệu đồng/tháng phục vụ sinh hoạt, học tập.