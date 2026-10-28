Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất

Cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân.

Mới đây nhất, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Thị Vân (1971) và Ngô Thị Hồng Vân (1979, cùng trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 11-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dũng (1980) và Phan Lê Ngọc Quý (1995, cùng trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất giữa ông L.P.T (trú phường Liên Chiểu) với bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân. Ngày 27-1-2026, các bên ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất với giá 2,45 tỷ đồng, số tiền đặt cọc là 250 triệu đồng, thời hạn thực hiện việc chuyển nhượng đến ngày 16-3-2026.

Đến thời hạn thực hiện hợp đồng, bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân không tiếp tục nhận chuyển nhượng nhà, đất với lý do thửa đất thuộc diện quy hoạch, đồng thời yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc. Do không thống nhất được việc xử lý tiền đặt cọc, hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân gặp Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý, bàn bạc việc đến nhà ông T. gây sức ép, yêu cầu trả lại tiền. Trong các ngày 4 và 5-4-2026, cả bốn người đến nhà ông T., Phan Lê Ngọc Quý có lời nói chửi bới, đe dọa, gây áp lực; Nguyễn Hữu Dũng dùng tay đánh vào mặt ông T. khiến ông bị chảy máu mũi.

Trong khi Dũng và Quý có hành vi uy hiếp ông T., bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân đi mua ổ khóa mang về khóa cửa nhà, không cho ông T. tự do ra vào. Sau đó, bà Ngô Thị Hồng Vân tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông T. chuyển tiền.

Trước hành vi uy hiếp của những người này, ông T. lo sợ và đã chuyển 2 triệu đồng từ tài khoản của mình vào tài khoản của bà Ngô Thị Hồng Vân. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin gây sức ép, yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc.

Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý để điều tra về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của từng cá nhân liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 26-10-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân để điều tra về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.