Khởi tố 'Thật Mạnh' và 'Dũng trọc Hà Đông' cùng đồng bọn

Sản xuất, đăng tải phim “xã hội đen” trên mạng

Theo Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh” (sinh năm 1990; trú tại tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Túy (sinh năm 1992; trú tại TP. Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội YouTube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được YouTube trả tiền.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Để thực hiện mục đích này, Mạnh, Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (sinh năm 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (sinh năm 1990, trú tại TP. Hà Nội), Vũ Bá Đằng (sinh năm 1994; trú tại tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác là “Dũng trọc Hà Đông”, là đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản “Đời TV” của Mạnh) tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng YouTube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ xúy bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác.

Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội YouTube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó, xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn có thể gia tăng, đồng thời thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22.9.2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng gồm:

Phạm Tiến Mạnh; Nguyễn Ngọc Túy; Bàn Văn Huấn; Lê Đình Quyền; Vũ Duy Mẫn; Vũ Bá Đằng; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Giang; Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đăng tải video để quảng cáo bán các thiết bị “cờ bạc bịp”

Cùng với vụ việc trên, Bộ Công an cũng thông tin về vụ “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng do Phạm Huy Tuyền cầm đầu, cùng đồng bọn thực hiện.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Các đối tượng này gồm: Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987), Phạm Huy Tiến (sinh năm 1989), Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1997), Phạm Văn Đồng (sinh năm 1997), Hoàng Công Tiệp (sinh năm 1998), Phạm Duy Hải (sinh năm 1999), Lương Văn Tuỳnh (sinh năm 1991), Phạm Huy Tú (sinh năm 1997) cùng trú tại TP. Hải Phòng.

Các đối tượng này đã bàn bạc, thống nhất với nhau để phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” gắn thông tin liên lạc, sau đó đăng tải lên fanpage cá nhân trên mạng xã hội Facebook với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận để đánh bạc bịp, kiếm lời như: kính áp tròng, bộ bài gian lận; ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chip…

Đây là các thiết bị được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội. Video sau khi quay được các đối tượng đăng tải lên fanpage cá nhân trên mạng xã hội Facebook, thu hút hàng nghìn lượt người xem, tương tác, like… Các video có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức. Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19.9.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng: Phạm Huy Tuyền; Phạm Huy Tiến; Vũ Văn Hiếu; Phạm Văn Đồng; Hoàng Công Tiệp; Phạm Duy Hải; Lương Văn Tuỳnh; Phạm Huy Tú về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Người dân, các nghệ sĩ, diễn viên tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền…

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.