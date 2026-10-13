Khởi tố thanh niên vận hành game lậu 'Con Đường Tơ Lụa'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa làm rõ vụ việc xâm phạm bản quyền trò chơi điện tử trên không gian mạng, liên quan đến Huỳnh Viết Thành (SN 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra, Thành đã sao chép và chỉnh sửa trò chơi trực tuyến "Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa", sản phẩm do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, đối tượng đổi tên game thành "VinSro Silkroad" và tổ chức vận hành trái phép thông qua website riêng.

Huỳnh Viết Thành. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Dù không sở hữu bản quyền hợp pháp, Thành vẫn thu hút người chơi tham gia và phát sinh doanh thu. Cơ quan chức năng xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới 97.401.061 đồng.

Quá trình xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi "VinSro Silkroad" có dấu hiệu sao chép nội dung từ "Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa". Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 7/8/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận thông tin, phát hiện dấu hiệu phạm tội và chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Huỳnh Viết Thành về hành vi có dấu hiệu "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo cơ quan chức năng, việc tự ý sao chép, chỉnh sửa hoặc đổi tên một sản phẩm số không đồng nghĩa với việc được quyền khai thác, kinh doanh sản phẩm đó. Mọi hành vi sử dụng tác phẩm có bản quyền khi chưa được chủ sở hữu cho phép đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường số, đặc biệt trong lĩnh vực game online và nội dung số, cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ nhằm tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc.