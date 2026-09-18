Khởi tố thanh niên vận chuyển hơn 1 tạ pháo nổ từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh

Ngày 18/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Văn Phước (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) về tội vận chuyển hàng cấm.

Hoàng Văn Phước bị bắt cùng tang vật.

Theo đó, ngày 7/9/2026, Công an xã Phúc Trạch, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Phước điều khiển xe máy chở 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống, tổng khối lượng 107,6 kg.

Hoàng Văn Phước khai, vận chuyển số pháo hoa nổ nói trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đến xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) giao cho người khác để hưởng tiền công.

Cũng theo cơ quan công an, Hoàng Văn Phước đã có tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm”, chưa xóa án tích.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật.