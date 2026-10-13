Khởi tố thanh niên sao chép, chỉnh sửa game 'Con Đường Tơ Lụa'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Huỳnh Viết Thành (SN 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi sao chép, chỉnh sửa và tổ chức vận hành trái phép trò chơi điện tử có bản quyền trên không gian mạng của Huỳnh Viết Thành thu lợi bất chính hơn 97 triệu đồng.

Huỳnh Viết Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 7/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” đến Phòng Cảnh sát Hình sự để giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Viết Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, Thành đổi tên trò chơi thành “VinSro Silkroad” và tổ chức vận hành thông qua trang web https://vinsro.online/.

Trong quá trình hoạt động, Thành thu lợi bất chính số tiền hơn 97 triệu đồng.

Kết quả xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi điện tử “VinSro Silkroad” có dấu hiệu sao chép trò chơi “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa”.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.