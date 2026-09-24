Khởi tố thanh niên ở Hải Phòng mua bán trái phép hơn 100 tài khoản ngân hàng

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang sinh năm 2006, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân (Ảnh: internet)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 2/2025, Đặng Trường Giang tham gia các hội, nhóm chuyên thu mua tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

Thông qua các hội, nhóm này, Giang tìm kiếm những người có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản được cung cấp bởi những đối tượng khác trong đường dây. Sau khi người mở tài khoản hoàn tất thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin đăng nhập, Giang tiến hành thu mua lại với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng cho mỗi tài khoản.

Có được thông tin tài khoản, Giang tiếp tục đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng mạng xã hội để kiếm lời từ khoản chênh lệch, với mức giá dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng mỗi tài khoản.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc chuyển nhượng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.