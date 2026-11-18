Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng điện thoại di động để lập và quản lý 10 tài khoản Facebook cá nhân, đồng thời liên kết quản trị 25 Fanpage trên mạng xã hội.

Trong số này có 7 Fanpage mang tên “Cấm Xoá Bài”, 5 Fanpage “Thằng Rách Việc”, 2 Fanpage “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” cùng nhiều trang khác như “Admin Nhóm Báo Chốt Hải Phòng”, “Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng”, “Admin Tố Giác Hải Phòng”...

Đối tượng Đàm Hải Hoàng bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các tài khoản và Fanpage trên còn tham gia quản trị 3 hội nhóm gồm “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng sử dụng các tài khoản, Fanpage và hội nhóm này để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác. Việc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau được cho là nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, điều hành.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh bước đầu cho thấy, một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Sau khi Công an TP. Hải Phòng thông tin về vụ việc, nhiều người bị hại và người có liên quan đã đến cơ quan Công an trình báo, gửi đơn tố giác.

Trong đó có chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh; có những cá nhân bị đăng tải trái phép hình ảnh đời tư, hình ảnh bị cắt ghép kèm lời lẽ xúc phạm, làm nhục, khiến bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng về danh dự, uy tín, tinh thần và cuộc sống. Nhiều bài đăng thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận mang tính giễu cợt, miệt thị, khiến thông tin lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ số tiền Hoàng đã nhận, xác định đầy đủ các bị hại; làm rõ vai trò của những người cho Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền; đồng thời xem xét dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.