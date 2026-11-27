Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra đối với Nguyễn Anh Đức (thường gọi là "Master Anh Đức", SN 20/01/1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về các dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ câu chuyện thành công của học viên sau các khóa học do mình tổ chức để quảng bá, thu hút đông đảo người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức (thường gọi là "Master Anh Đức"). Ảnh: BCA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Anh Đức giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy (từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025) và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life (từ tháng 8/2025 đến nay).

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, đối tượng đã thu tiền học phí, bán sách qua 4 tài khoản cá nhân, bỏ ngoài sổ sách và không kê khai, nộp thuế với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, khi truyền thông phản ánh về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát, xuất hóa đơn GTGT bổ sung cho các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định hành vi của Nguyễn Anh Đức đã làm trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về tội Trốn thuế.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng như vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Địa chỉ: Số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Cán bộ tiếp nhận: Điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng.