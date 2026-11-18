Đối tượng Chau Phi khai nhận tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, Chau Phi sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Khoảng 13 giờ ngày 8/11/2026, Phi nhậu tại nhà của Chau Chha Ni, sinh năm 1992 (là chú họ bên vợ của Phi). Trong lúc nhậu, hai vợ chồng Ni xảy ra mâu thuẫn thì được Phi can ngăn. Hai chú cháu tiếp tục nhậu một lúc nữa rồi Phi về nhà.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Ni điều khiển xe mô tô mang theo một dao quéo đến nhà tìm Phi để chém. Nghe thấy Ni nói lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao trong bếp đi ra gặp Ni để nói chuyện. Thấy Phi đi ra, Ni yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng Phi không đồng ý và hai bên lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Phi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Ni rồi kêu người thân đưa Ni đi cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Ni tử vong tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Sau đó, Phi đến Công an xã Ô Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.