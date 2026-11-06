Khởi tố, tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản ở Hoà Thành

Thượng tá Đỗ La Nhã, Trưởng Công an phường Hoà Thành, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.M.T (sinh năm 1990, ngụ ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/10/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Khóm Cái Ngang, Công an phường Hoà Thành,đã nhanh chóng phối hợp với quần chúng Nhân dân tổ chức kiểm tra, truy tìm đối tượng. Qua đó, phát hiện, bắt quả tang V.M.T đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt các quyết định tố tụng hình sự đối với đối tượng V.M.T về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản, tang vật gồm: 1 ổn áp, 2 mô tơ điện, hơn 150 m dây điện lõi đồng, 1 vỏ composite, 1 máy nổ cùng nhiều công cụ, dụng cụ phục vụ việc trộm cắp như kìm, chìa khoá. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 5,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lấy lời khai, đối tượng V.M.T còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản với phương thức tương tự tại nhà hộ dân gần khu vực trên.

Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ tài sản do đối tượng trộm cắp, tiến hành thủ tục trao trả cho người bị hại.

Người dân phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Hoà Thành bắt quả tang đối tượng V.M.T trộm cắp tài sản tại khóm Cái Ngay vào ngày 30/10/2026.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Thượng tá Đỗ La Nhã, Trưởng Công an phường Hoà Thành, khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là mô tơ điện, máy nổ, dây điện và phương tiện sản xuất. Khi phát hiện người hoặc biểu hiện nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương./.