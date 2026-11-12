Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng dao đâm người do mâu thuẫn

Đối tượng Đoàn Khai Trí.

Ngày 12/11, Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Khai Trí (sinh năm 1996, cư trú phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn với Nguyễn Đình Trường (sinh năm 1993, cư trú phường Long Xuyên), khoảng 23 giờ ngày 29/10/2026, Trí mang dao đi tìm Trường để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến đường Lý Thái Tổ nối dài, thuộc khóm Đông An, phường Long Xuyên, phát hiện Trường đang ngồi trong quán cùng nhóm bạn, Trí lao vào la hét và dùng dao đâm trúng vai Trường.

Sau khi được mọi người can ngăn, Trí rời khỏi hiện trường. Trường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang điều trị. Vụ việc gây hoang mang, lo lắng cho người dân khu vực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.