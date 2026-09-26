Khởi tố, tạm giam đối tượng điều khiển xe tông Cảnh sát giao thông

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Minh Nhân.

Sáng 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Minh Nhân (sinh năm 2005, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 7 phút ngày 10/9/2026, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 63, đoạn đi bên phà Xẻo Rô cũ, ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang. Thiếu tá Trần Ngọc Nam phát hiện Nhân điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nhân không chấp hành, tăng ga bỏ chạy và tông vào Thiếu tá Trần Ngọc Nam đang đứng làm nhiệm vụ. Cú tông khiến cả hai ngã xuống đường, bị thương bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu; xe mô tô bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, xác minh, Nhân không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu và ma túy. Tại cơ quan Công an, Nhân thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.