Khởi tố, tạm giam 3 bị can điều tra tội khủng bố, làm giả tài liệu

Theo Bộ Công an, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18-9-2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm: Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Trong đó, Nguyễn Đức Thuận đã sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Australia mang tên Tran Hiep.

Ngày 19-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh sau đó đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, ba đối tượng đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.