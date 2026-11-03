Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung. (Ảnh: CACC)

Ngày 3/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (SN 2001), trú tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sau vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 15/9/2026, Hồ Sỹ Trung điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38B-052.07 lưu thông trên đường Hàm Nghi. Khi đến khu vực giao nhau với đường ĐH102, thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải do Trung điều khiển va chạm với xe mô tô mang BKS 38M1-387.59 chở 3 nam thanh niên đang lưu thông trên đường ĐH102.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn. Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Căn cứ tài liệu điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh