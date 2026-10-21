Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Bị can Nguyễn Hồng Phát.

Ngày 21/10/2026, Công an xã Bình Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Phát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 17/7/2026, Phát điều khiển ô tô tải biển số 68C-149.84 lưu thông trên Quốc lộ 80, hướng từ Rạch Giá đi Kiên Lương.

Khi đến Km163+650, thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, xe tải va chạm với xe mô tô biển số 68D1-582.81 do ông T.V.N (sinh năm 1972, ngụ xã Bình Giang) điều khiển, chở vợ là bà P.T.H (sinh năm 1969) và cháu nội T.N.H (sinh năm 2022).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô đang chuyển hướng từ lề phải sang lề trái theo hướng lưu thông. Vụ va chạm khiến bà P.T.H tử vong do chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.