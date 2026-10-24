Khởi tố tài xế xe tải chống người thi hành công vụ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 20/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Phòng CSGT - Công an TP. Hải Phòng phát hiện xe ô tô BKS 29H - 323.xx do Lý Văn C. điều khiển đi trên đường Đại lộ Tôn Đức Thắng theo hướng ngã 4 Ắc Quy - ngã 5 Cơ Điện (phường An Hải, TP. Hải Phòng) có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng C. không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Cơ quan điều tra đã khởi tố tài xế xe tải về tội chống người thi hành công vụ.

Tổ CSGT tiếp tục ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe tải vẫn không chấp hành và có hành vi lạng lách trên đường, leo lên vỉa hè gây thiệt hại về tài sản cho một số nhà dân ở ven đường.

Khi bị lực lượng CSGT tiếp cận chặn xe, C. vẫn không dừng lại mà lái xe tiến lên gây nguy hiểm cho tổ công tác.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị tập trung xác minh, làm rõ, để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Lý Văn C. đã nhận thức và thể hiện sự ân hận về hành vi của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.