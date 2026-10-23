Khởi tố tài xế lái ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người ở Hà Tĩnh

Khoảng 18h ngày 19/10, tại Km 32+300 quốc lộ 8, đoạn qua thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong.

Đối tượng Phạm Trọng Đạo tại cơ quan chức năng.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, chiếc xe đạp điện bị hư hỏng. Người điều khiển phương tiện liên quan cùng chiếc xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hương Sơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Hương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm phương tiện và người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 89H-087.6x liên quan đến vụ tai nạn.

Nạn nhân đi xe đạp điện sau đó đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Trọng Đạo khai nhận hành vi điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn. Theo lời khai, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Đạo đã sử dụng rượu, bia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Phạm Trọng Đạo để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.